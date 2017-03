La Formule 1 à l’honneur sur RMC dès ce week-end.

Dimanche 26 mars, à l’occasion du lancement de la saison 2017 avec le Grand Prix de Melbourne, la Formule 1 est de retour sur RMC. RMC est la seule radio à suivre en direct et en intégralité les 20 Grands Prix du championnat du monde et ce pour les trois prochaines années.

Pour cet événement, la Dream Team F1 de RMC s’agrandit avec l’arrivée d’Adrien Tambay, pilote DTM.

- Tous les jeudis & vendredis et les lundis, lendemain de Grand Prix dans le « Super Moscato Show » de 16h à 18h présenté par Vincent Moscato : page spéciale pour commenter toute l’actualité F1 de la semaine (les pilotes, les écuries, les enjeux des Grands Prix).

- Chaque samedi, veille de Grand Prix : les essais à suivre avec Patrick Tambay, Jean-Luc Roy, Adrien Tambay, Louis Amar.

- Chaque dimanche de 13h à 14h dans « Motors » présenté par Jean-Luc Roy, accompagné de Patrick Tambay, Adrien Tambay, et Louis Amar en direct de la grille de départ pour les dernières infos.

- Chaque dimanche, jour de Grand Prix : la course à suivre en direct et en intégralité avec les Experts F1 et Louis Amar.

À chaque week-end de Grand Prix, RMC réalisera une couverture exceptionnelle de l’événement sur 5 jours dans les différents shows de l’antenne.