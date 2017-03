La loi de Julien en tournage pour France 3 avec Jean-Pierre Darroussin et Claudia Cardinale.

En tournage depuis hier et jusqu'au 13 avril à Tours et dans la région Centre : La loi de Julien. Fiction destinée à France 3.

Avec : Jean-Pierre Darroussin (Julien Meunier), Thomas Jouannet (Cyril Delamarche), Claudia Cardinale (Irène Delamarche), Hélène de Fourgerolles (Séverine Delamarche), Sophie Broustal (Annie), François Marthouret (Bertrand Delamarche), Ophélie Koering (Capitaine Varlet) ...

Célèbre avocat pénaliste, d’une totale droiture et d’un dévouement infini, Julien voue un véritable culte à Irène Delamarche, la généreuse et richissime femme d’affaires qui l’a adopté à la mort de ses parents. Ce qui explique que lorsque Cyril, le fils «légitime» d’Irène, est accusé du meurtre de sa jeune maîtresse – Sveta –, Julien s’empresse de prendre la défense de son «faux frère», espérant obtenir son acquittement et se libérer ainsi partiellement de la dette dont il se sent redevable envers sa mère adoptive.

Au cours d’un incroyable rebondissement, Julien se retrouve accusé par Cyril. Il comprend alors qu’il est pris au piège. Lors du procès d’assises, où il comparaitra dans le box des accusés, Julien devra faire preuve d’encore plus de talent et de force de persuasion qu’il n’a l’habitude de le faire quand il est assis sur le banc de la défense…

Réalisé par Christophe Douchand.

Un scénario de Céline & Martin Guyot.