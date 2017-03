La marche de Jean-Luc Mélenchon diffusée en direct ce samedi après-midi.

Six semaines avant le 1er tour de la présidentielle Jean-Luc Mélenchon participe ce samedi 18 mars à Paris à "la grande marche de la France insoumise" depuis Bastille.

Retransmission en direct dès 15 heures sur LCP - Public Sénat.

Cinq ans après, le 18 mars 2012, et sa prise de la Bastille. Le candidat de La France insoumise veut réitérer l’exercice avec une «marche pour la 6e République» entre Bastille et République. Edition spéciale avec Oriane Mancini (Public Sénat) et Ludovic Fau (LCP-Assemblée nationale). Analyses et décryptages avec Astrid de Villaines, en direct de la Bastille, Michael Szamès en direct de la place République, Simon Barbarit sera au coeur de la marche de la France insoumise pour suivre les réactions à chaud des sympathisants.