Diffusé dans quelques semaines sur France 4, Vous pouvez répéter la question ?, divertissement ludo-éducatif présenté par Alex Goude, accueille deux familles — parents et enfants, âgés de 10 à 14 ans —, qui vont répondre à des questions que tout le monde se pose.

Chaque famille va s’affronter tout en s’amusant avec l’aide d’humoristes qui vont leur souffler, en sketchs ou en happenings, deux réponses possibles. L’une de ces réponses est correcte et l’autre est fausse… à moins que les deux ne soient complètement inventées !

Jérôme Bonaldi assurera - via des démonstrations - le relais entre des questions universelles et des réponses surprenantes et souvent scientifiques. Ces expériences seront spectaculaires et réalisées avec l’aide de l’association Traces (active dans l’expérimentation et l’innovation dans le domaine de la médiation scientifique).

Alex Goude sera entouré d’une bande d’humoristes de talent découverts dans On n’demande qu’à en rire : Arnaud Tsamere, Ben, Nicole Ferroni, Antonia de Rendinger, Majid Berhila, Maxime Gasteuil, Sandra Colombo, Céline Groussard, Garnier et Sentou seront de la partie !

La mécanique du jeu :

Deux familles s’affronteront par émission avec à chaque fois 6 questions posées.

Les questions peuvent être posées en plateau, par micro-trottoir ou dans des lieux insolites.

Pour chaque question, 3 choix de réponse possibles.

Pour aider les familles, deux équipes d’humoristes joueront une réponse sous forme de sketch sur le plateau. Dans l’un se trouve peut-être la bonne réponse.

À l’issue des deux sktechs, chaque famille se concerte avant de choisir entre 3 possibilités : – voter pour la réponse du sketch 1, – voter pour la réponse du sketch 2, – ne voter pour aucune des deux propositions et considérer que Jérôme Bonaldi a la bonne réponse, qui sera alors apportée par une démonstration.

Une question fil rouge incarnée par Jérôme Bonaldi maintiendra le suspense jusqu’à la fin.

La famille ayant cumulé le plus de points remporte le jeu et un week-end au Futuroscope.

Les questions posées semblent simples et pourtant… Parmi elles : Pourquoi le volant des voitures est-il à gauche ? Pourquoi porte-t-on des montres au poignet ? Pourquoi la neige est-elle blanche ? Pourquoi les marins portent-ils des marinières ?...

Produit par : Tout sur l’Écran. Productrice : Catherine Barma. 6 x 60 minutes.