La mini-série inédite When We Rise dès ce soir sur Canal+ Séries.

Dès 22h10 ce mercredi 1er mars 2017 sur Canal+ Séries (VOST), programmation de When We Rise. Suite de jeudi à samedi.

Écrite par Dustin Lance Black, le scénariste du film Harvey Milk, et coproduite par Gus Van Sant qui en réalise le pilote, cette mini-série de huit épisodes chronique avec intensité l'histoire du mouvement pour les droits homosexuels aux États-Unis.

Avec comme point de départ les émeutes de Stonewall à New York, en 1969, qui donnèrent l'impulsion du militantisme LGBT à travers le monde, When We Rise s'inspire en partie des mémoires de Cleve Jones qui fut un militant actif de ce mouvement aux côtés de Harvey Milk. Au fil des décennies, on y suit les combats émaillés de défaites et de victoires, aussi bien politiques que personnelles, d'hommes et de femmes engagés, jusqu'à la victoire majeure de la reconnaissance juridique du mariage homosexuel, dans tous les États d'Amérique, le 26 juin 2015.

Avec Guy Pearce (Cleve Jones), Mary-Louise Parker (Roma Guy), Rachel Griffiths (Diane), Ivory Aquino (Cecilia Chung), Carrie Preston (Sally Gearhart).