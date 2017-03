La mythique série animée Les fous du volant est de retour après une révision intégrale.

Suite à l’annonce de la création du nouveau service premium de streaming américain Boomerang, Turner International annonce la diffusion prochaine de deux productions très attendues de Warner Bros. Animation : les séries originales Dorothée et le Magicien d’Oz et Les Fous du Volant.

Dès juin 2017, les deux séries viendront enrichir la programmation, mêlant productions classiques et contemporaines de Boomerang. Aux Etats-Unis elles seront uniquement accessibles via le service de streaming.

Dorothée et le Magicien d’Oz est une comédie adaptée des romans populaires écrits par L. Frank Baum. L’histoire débute peu après que Dorothée et ses amis aient vaincu la Méchante Sorcière de l’Ouest. Respectant l’histoire originale, la Reine Ozma a nommé Dorothée Princesse la Cité d'Émeraude et notre héroïne, qui semble être née pour régner, s’acquitte de ses devoirs royaux avec un enthousiasme, un courage et une fougue contagieuse. Mais cela implique également de nombreuses responsabilités car le monde d’Oz s’avère être plutôt chaotique : Sorcières et sorciers, munchkins et singes volants... toute une ménagerie de créatures fantastiques forme le joyeux monde d’Oz. Et quand la magie tombe entre de mauvaises mains c’est à Dorothée d’intervenir ! En tant que Princesse de la Cité d'Émeraude, elle doit mettre de l’ordre dans le royaume. Elle se plait à traquer n’importe quelle créature magique, endroit ou chose troublant la paix d’Oz. Mais tout n’est pas toujours simple : au Kansas une erreur ne cause pas trop de dégâts mais à Oz une seule erreur et une méchante sorcière ou deux sont à vos trousses.

Les Fous du Volant, mythique série de Hanna-Barbera est de retour après une révision intégrale et tous les concurrents répondent à l’appel sur la ligne de départ, au volant de leurs bolides. Penelope Jolicoeur accompagnée de sa compact Pussycat est la belle du Sud de la série : son charme et son intelligence en font une concurrente particulièrement redoutable. Mais elle prend souvent des chemins de traverse pour sauver les autres pilotes. Son meilleur ami, Pierre de Beau-Fixe dans sa Turbo Terrific, est un playboy au grand cœur mais à l’ego surdimensionné pour qui rien n’est jamais perdu. Dans leur Démone Double-Zéro Grand Sport, Satanas et son complice Diabolo sont prêts à tous les coups bas pour remporter la victoire. Et si on aperçoit une chose d’aussi bizarre que visqueuse, elle appartient surement à Pique et Collégramme ou du moins elle était cachée dans leur Dingo-Limousine.

De nouveaux visages viendront rejoindre ces personnages familiers pour des courses dans différents endroits étranges et exotiques aux quatre coins du monde, et au-delà ! Nouveaux concurrents, nouveaux bolides et nouvelles contrées, Les Fous du Volant n’a pas bénéficié d’un simple lifting mais s’est offert une révision complète qui en font une série à cent à l’heure carburant aux sensations fortes, barrée et burlesque de la ligne de départ à la ligne d’arrivée, est-il communiqué.

Patricia Hidalgo, Chief Content Officer, EMEA Kids & International Kids Strategy, Turner commente : “Le lancement de ces deux séries iconiques tombe à point nommé, alors que nous renforçons le positionnement de Boomerang comme notre deuxième chaîne internationale jeunesse et famille avec Cartoon Network. Dorothée et Les Fous du volant épousent parfaitement les valeurs de Boomerang et nous sommes persuadés que les fans actuels et à venir de la chaîne apprécieront cette nouvelle offre.”