La première salle 4DX en France vient d'ouvrir au Pathé La Villette.

La première salle 4DX en France vient d'ouvrir hier au Pathé La Villette.

Développée en Corée du Sud, la technologie 4DX propose aux spectateurs de vivre une expérience à couper le souffle. Plongés au coeur du film, tous leurs sens sont stimulés.

La salle 4DX du Pathé La Villette est dotée d’un équipement de haute technologie associant les mouvements des sièges à des effets sensoriels spéciaux tels que le vent, la pluie, l’orage, le brouillard, la neige, la fumée, les odeurs et la lumière en parfaite synchronisation avec les actions du film à l’écran.

Chaque fauteuil est capable de créer des mouvements fluides et dynamiques au plus proche des actions du film grâce à une combinaison, à degrés variables, de trois mouvements : soulèvement (vers le haut et le bas), oscillation (de gauche à droite) et basculement (en avant et en arrière) avec, en plus, des effets de vibration et chatouillement. L’animation est spécialement chorégraphiée conjointement à l’action qui se tient à l’écran. Ainsi, lors d’une scène de course poursuite, les fauteuils s’inclinent pour simuler la suspension en l’air et les spectateurs reçoivent des souffles d’air pour simuler la vitesse de l’action.