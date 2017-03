La Presque Soirée Présidentielle avec Elie Semoun et Golden Moustache le 16 avril.

À l’approche du 1er tour des élections présidentielles, W9 et Golden moustache proposent une soirée décalée de parodies des débats politiques : dimanche 16 avril à 22h35.

Lionel Navire (Elie Semoun), nouveau venu dans le paysage politique français, présentera son programme aux Français.Le candidat du parti radical centriste modéré veut « remettre la France à flots» !

Il tente de s’imposer comme le candidat qui ressemble à tous les Français quels que soient leur âge, leur genre, leur origine sociale ou ethnique, et leur orientation politique : jeune, vieux, bébé, femme, homme, noir, blanc, asiatique, maghrébin, poney, costard-cravate, paysan… Personnage haut en couleurs, Lionel Navire n’est ni de droite, ni de gauche ! Il n’est d’accord avec personne et est en contradiction perpétuelle. Il veut remettre la France à flots mais n’a pas de mesures engageantes, il promet des mesures fortes mais sans forcer ! Toujours dans la demi-mesure, Lionel Navire a plutôt tendance à faire les choses à moitié. Ses adversaires le surnomment même « Jean-Claude Van Damme » à cause de sa passion pour le grand écart.

En plateau, l’émission sera ponctuée de plusieurs séquences : Questions aux Français, Échanges avec des candidats politiques de partis opposés, Débats sur les grands sujets de son programme politique…

Pour illustrer les grand enjeux politiques de Lionel Navire, des sketchs viendront illustrer les mesures de son programme.