Parmi les talents ayant séduit les quatre coachs lors des auditions de The Voice diffusées hier, Vincent avec sa reprise d'une perle de Jamiroquai, Virtual Insanity. Agé de 28 ans, il rejoint l'équipe de M. Pokora.

Autre interprète à avoir réalisé un carton plein, avec quatre fauteuils retournés, Marvin Dupré. Choix de la chanson de cet homme de 25 ans : Let me love you (DJ Snake). Il intègre l'équipe coachée par Mika et a de sérieuses chances d'aller loin cette saison.

Mika : "Je pense que ta proposition, elle est vraiment très intéressante. Je peux comprendre pourquoi on est tous ici, devant toi, à essayer de te convaincre. Tu prends ton temps dans ta performance, ça évolue mais ça évolue sans forcer, ça prend du contrôle et de l'intelligence (...). On a tous entendu quelque chose qui provoquait de l'émotion et qui provoquait aussi de la curiosité".

TF1 souligne que "Habitué de la scène et du spectacle, c’est à l’aide de son piano qu’il a l’habitude d’étoffer son répertoire de créations et de reprises de chansons appartenant à des univers qu’il s’approprie totalement. Sa participation à The Voice est l’opportunité de montrer de quoi il est capable aux Coachs de cette saison".