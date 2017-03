Christophe Willem fait partie des fidèles à l'émission annuelle de variétés au profit du Sidaction, et il a de nouveau répondu présent hier, sur la scène du Moulin-Rouge.

Celui qui a sorti l'album Inventaire il y a tout juste 10 ans (on y retrouvait Double Je et Jacques a dit) a repris pour ce show diffusé sur France 2 le classique I am what i am. Une chanson notamment interprétée par Gloria Gaynor et Karne Mulder.

Moment à découvrir ou à revoir ci-dessous.