La saison 3 inédite de la série Scorpion dès ce jeudi sur M6.

Dès 21 heures ce jeudi 2 mars, démarrage de la saison 3 inédite de la série américaine Scorpion sur M6. Deux épisodes à la suite (puis 3 rediffs...).

Alors que des hackers anonymes prennent le contrôle d’avions et de bateaux de l’Armée américaine et ciblent plusieurs métropoles du pays, les membres de l’équipe Scorpion doivent agir au plus vite. Après sa demande en mariage avortée, et malgré l’urgence nucléaire, Toby a pour seule obsession de retrouver l’identité du mari de Happy, dont elle vient de lui avouer l’existence. De son côté, Walter réalise enfin qu’il éprouve des sentiments pour Paige, alors qu’il ne cesse de la pousser dans les bras de l’agent Tim Armstrong. Aussi brillants soient ces génies, quand il s’agit d’affaire de cœur, ils perdent toute capacité d’analyse.

Avec Elyes Gabel, Robert Patrick, Katherine McPhee, Eddie Kaye Thomas, Jadyn Wong, Ari Stidham, Riley B.Smith

Diffusée de mars à juin 2016 en prime sur M6, la saison 2 de Scorpion a affiché de tbonnes audiences : 3,1 millions de téléspectateurs soit 13,4% de part d'audience + et plus de 21% sur les Femmes Responsables des Achats de moins de 50 ans.