La série animée Ernest et Célestine dès le 1er avril.

Après le succès du long-métrage en 2012, Ernest et Célestine, la Collection présente les aventures originales et pétillantes d’un gros ours marginal et d’une petite souris malicieuse.

Plus qu’une série animée, ces 26 épisodes inédits s’apparentent davantage à des courts-métrages, tant par la qualité de la réalisation que de l’écriture, annonce France 5.

A suivre chaque samedi matin dès le 1er avril.

Ernest, un gros ours solitaire, clown et musicien, a accueilli chez lui Célestine, une souris orpheline. Ces deux « marginaux » apprennent à vivre ensemble : leur relation unique, acceptée par les membres des deux communautés, est au centre de chaque épisode. L’éternel bougon et la petite souris optimiste apprennent à surmonter les soucis quotidiens (la honte, les poux ou encore la maladie). Ils s’interrogent sur leurs origines, partagent leur empathie et leur amour des autres. Dessinatrice et auteure de talent, Célestine raconte les aventures qu’elle vit avec son protecteur et ami Ernest dans de petits livres qu’elle illustre. Des histoires qui parlent aux enfants de la vie avec une grande simplicité et une rare justesse.

À travers des personnages attachants, ce dessin animé aborde, avec beaucoup de délicatesse, de profondeur, sans tabou ni lourdeur, des thèmes aussi divers que l’abandon, la différence, l’honnêteté, la générosité ou l’amour. Un univers apaisant, onirique et surtout attendrissant, qui s’adresse aux parents comme aux enfants à partir de 3 ans.

Collection librement inspirée de l’œuvre de Gabrielle Vincent parue aux éditions Casterman.

Format 26 x 13 min.

Réalisation Julien Chheng et Jean-Christophe Roger.

Scénario Suaëna Airault, Moïra Bérard, Agnès Bidaud, Marine Lachenaud, Valérie Magis, Nils Mathieu, Béatrice Marthouret, Hervé Nadler, Christophe Poujol, Jean Regnaud, Tomoko Hayashi, Jean-Christophe Roger Musique Vincent Courtois.