La série animée inédite Rusty Rivets dès le 1er avril sur TF1.

Dès le samedi 1er avril sur TF1, dans la case jeunesse matinale TFou, programmation de la série animée inédite en clair Rusty Rivets.

Quel que soit le problème à régler - un petit avion téléguidé hors de contrôle, un wagon coincé, ou une montgolfière qui prend la fuite - Rusty trouve toujours la solution grâce à son ingéniosité sans limite. C’est dans un parc de recyclage plein de bidules en tous genres que s’exerce l’imagination débridée du jeune inventeur en herbe. Rusty fait des essais, des erreurs aussi, mais cela aboutit toujours à une super idée. Avec l’aide de sa voisine et meilleure amie Ruby, Rusty récupère toutes sortes de pièces, mécanismes et objets du quotidien. Puis il bricole, les assemble, customise et réorganise pour en faire les gadgets ou les engins les plus géniaux jamais inventés ! Accompagné de son robot « de compagnie » Botosaure et de petits robots bricoleurs facétieux, il trouve la solution aux problèmes de tout le monde !

Format : 26 x 11’ .

Coproduction : Nickelodeon et Spin Master.