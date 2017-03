La série belge inédite Beau Séjour à découvrir ce soir sur ARTE.

Série de Nathalie Basteyns et Kaat Beels (Belgique, 2016, 10x52mn). Scénario : Nathalie Basteyns, Kaat Beels, Bert Van Dael, Sanne Nuyens, Benjamin Sprengers.

Nathalie Basteyns : "L’histoire est partie de la découverte de cet hôtel Beau Séjour début de siècle, dans le Limbourg, en Belgique, dont mon père appréciait l’atmosphère surannée. Il m’y a emmenée un jour et je suis tombée amoureuse du lieu, que j’ai montré à Kaat quelques mois plus tard."

Kaat Beels : "Quand j’ai visité l’hôtel avec Nathalie, j’ai immédiatement pensé qu’il constituerait un fabuleux décor pour un film ou une série. Nous avons commencé à réfléchir à une histoire de meurtre, puis, lors d’un brainstorming avec des scénaristes, l’idée d’une adolescente qui enquête sur son propre assassinat s’est imposée. Nous avons imaginé ce que ressentirait une jeune fille qui doit faire face à son décès et assiste au deuil de ses proches. Elle peut toucher sa mère, mais celle-ci ne le sent pas. Elle éprouve donc une grande solitude, l’impression d’être enfermée à l’extérieur du monde. Toutefois, malgré sa tristesse, Kato ne se questionne pas sur le sens de la vie et de la mort, elle est animée par la volonté d’identifier son meurtrier, de comprendre pourquoi cinq personnes de son entourage la voient toujours, afin de trouver une certaine paix et de pouvoir dire au revoir à ceux qu’elle aime."

