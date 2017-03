La série Chance avec Hugh Laurie prochainement sur 13eme RUE.

Série réalisée par Kem Nunn et Alexandra Cunningham (10x45’ ), Chance sera programmée prochainement sur 13ème Rue.

Neuropsychiatre installé à San Francisco, la vie d’Eldon Chance bascule le jour où il rencontre Jaclyn (Gretchen Mol), violentée par son mari, un flic corrompu et intouchable. Une relation équivoque s’installe rapidement entre eux. Intrigué et obnubilé par cette femme souffrant d’un dédoublement de la personnalité, le Dr Chance tombe sous le charme et va être englué dans une spirale incontrôlable et meurtrière.

Adapté du roman éponyme de Kem Nunn, ce thriller oppressant aux allures hitchcockiennes met en scène un duo énigmatique, Hugh Laurie (Dr House et The Night Manager, séries pour lesquelles il a reçu trois Golden Globes) et la troublante Gretchen Mol (Manchester by the sea, Mozart in the jungle).

Chance est une acquisition de NBCUniversal International Networks.