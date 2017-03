La série inédite Crazy Ex-Girl Friend dès le 23 avril sur Téva.

Saison 1 inédite de la série musicale américaine Crazy ex-girl friend dès le dimanche 23 avril à 20h50 sur la chaîne Téva (groupe M6). 3 épisodes à la suite.

À 16 ans, après avoir passé un merveilleux été en camp de vacances avec son petit ami Josh, Rebecca se fait brutalement larguer. 10 ans plus tard, Rebecca est une avocate new-yorkaise à succès spécialisée en immobilier qui vit seule, prend trop de médicaments et a une mère obsédée par son succès. Rebecca rêve de trouver le bonheur. Alors qu'elle est sur le point d'être promue associée de son cabinet, elle croise par hasard Josh qui lui parle de West Covina, ville dans laquelle il déménage dans quelques jours. Un petit paradis. Y voyant un signe, Rebecca plaque tout et part s'installer là-bas espérant ainsi reconquérir son amour de jeunesse...

Avec Rachel BLOOM (Rebecca Bunch), Vincent RODRIGUEZ III (Josh Chan), Donna Lynne CHAMPLIN (Paula Proctor), Santino FONTANA (Greg Serrano), Pete GARDNER (Darryl Whitefeather) et Gina GALLEGO (Madame Hernandez)