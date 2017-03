La Une de la presse people ce vendredi : Beyoncé, Montebourg, Lefébure...

Les hebdomadaires people à gros tirage que sont Voici, Closer, Public sont en vente dès le vendredi matin. A la Une ce 3 mars 2017 :

Une partie de la couverture de CLOSER est occupée par une publication judiciaire en faveur de Patrick Bruel. C'est fini annonce l'hebdo à propos du couple Arnaud Montebourg - Aurélie Filippetti. "Unis dans le départ du gouvernement mais aussi dans l'épreuve avec la naissance de leur fille Jeanne, née grande prématurée, ils ont pourtant décidé de tracer chacun leur route". selon closer.fr.

De nouveau amoureuse, titre VOICI à propos d'Estelle Lefébure. Hier, le site de la revue annonçait "Après avoir passé cinq mois à se recen­trer sur elle et ses enfants, cet ancien mannequin renoue avec l’amour. Comme on la comprend lorsque l’on découvre le sédui­sant quinqua­gé­naire qui fait de nouveau battre son cœur.". A noter une accroche sur The Voice avec la prétendue info que M. Pokora et Mika ne se supporteraient pas...

La star américaine Beyoncé en couv' de PUBLIC qui estime que sa grossesse s'annonce difficile. Parmi les autres sujets, Matthieu Delormeau et son compagnon.