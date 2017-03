La Une de la presse people ce vendredi : Emmanuel Macron, Patrick Bruel, Capucine Anav.

Le vendredi est le jour de sortie en points presse des nouveaux numéros des magazines people Closer, Voici, Public. Comme chaque fin de semaine, découvrez les Unes de ces revues.

A Los Angeles pour tout recommencer, titre CLOSER à propos du chanteur Patrick Bruel. Hier, le site closer.fr annonçait " Il a décidé de quitter l'Hexagone pour partir s'installer aux Etats-Unis, et plus précisément à Los Angeles où il a récemment acheté une maison. Et quelle maison ! Situé dans l'un des quartiers les plus huppés de la Cité des Anges (...)".

Une fois n'est pas coutume, un politique en couv' de VOICI. Emmanuel Macron avec sa compagne Brigitte. Malgré la différence d'âge et les rumeurs, Brigitte est devenue son atout majeur, lit-on.

Cyril Hanouna ne veut plus d'elle dans Touche pas à mon poste ! titre PUBLIC, mais ce sont Gad Elmaleh et la Princesse Charlotte de Monaco qui occupent l'essentiel de la couverture.