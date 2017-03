Laurent Delahousse reçoit André Dussollier, dans le cadre de la collection « Une histoire française ».

Un entretien mis en images par Edouard Mounier, Sophie Broyet, Fabien Lasserre et Cédric Esteve. A voir ce dimanche à 13h15 sur France 2.

Laurent Delahousse reçoit l’un des plus grands acteurs français André Dussollier, dans le cadre de la collection « Une histoire française » du magazine « 13h15 le dimanche » où se sont déjà exprimés Marc Lavoine, Jean d’Ormesson, Christine Lagarde, Vincent Lindon, Daniel Cohn-Bendit, Alain Juppé, Michel Rocard, Charles Pasqua.

Le comédien parle de l’héritage de son enfance en Haute-Savoie, de sa jeunesse et du chemin emprunté pour construire sa carrière. André Dussollier nous raconte de sa voix calme et rassurante son amour pour le cinéma, nous donne sa vision de la France, évoque ses souvenirs politiques et ses impressions sur la présidentielle 2017. Il est aussi question de ses valeurs, de son attachement à l’éducation et aux discours de vérité.

Cet entretien a été enregistré au Train Bleu, grande brasserie de la Gare de Lyon, classée monument historique.