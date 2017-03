Le dispositif avant et après le grand débat de la Présidentielle ce lundi soir.

11 candidats à la Présidentielle mais seuls 5 d'entre eux sont invités à débattre en première partie de soirée ce lundi 20 mars sur TF1 : Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon.

LCI, chaîne info du groupe TF1, propose une programmation spéciale avant et après ce débat:

20h10 - Le Before. Un avant-débat orchestré par Audrey Crespo-Mara avec Arlette Chabot (LCI), Soizic Quémener (Marianne), Mathieu Croissandeau (L’Obs), Jean-Sébastien Ferjou (Atlantico.fr). Une analyse des attentes des Français, les thèmes abordés pendant le débat.

21h : Co-diffusion du débat de TF1 sur l’antenne de LCI.

De 22h45 à 1h : L’After. Julien Arnaud et Audrey Crespo-Mara vous proposent un décryptage complet, avec des experts et invités en plateau pour un débrief, une analyse, et ce qu’il faut retenir du débat.

Le + :

Dès 20h, en live sur la page Facebook de LCI, sur le site LCI.fr, sur les applications mobile et tablettes, LCI propose un « before spécial digital » dédié avec Renaud Pila et Aurélia Frescaline. Les deux journalistes vous feront découvrir les coulisses, l’arrivée des candidats. Les internautes pourront commenter, voter, réagir sur la page Facebook LCI. A 21h, Présidentielle : Le Grand Débat est diffusé en simultané sur LCI.fr Dès la fin du débat, retrouvez également Renaud Pila et Aurélia Frescaline pour un « After digital » dédié : debrief, analyses, ce qu’il faut retenir...

Crédit photo © Christophe Chevalin.