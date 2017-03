Le dispositif de Radio France lundi pour la Journée de la langue française dans les médias audiovisuels.

Radio France, partenaire de la Semaine de la langue française et de la Francophonie du 18 au 26 mars, s’associe à la troisième Journée de la langue française dans les médias audiovisuels, proposée lundi par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Pour cette journée inédite du 20 mars, outre un dispositif spécial sur ses antennes, Radio France propose une webradio éphémère de 24 heures de programmes, qui illustrent la façon dont les stations de Radio France font vivre la langue française au quotidien.

DISPOSITIF DES ANTENNES POUR LA JOURNEE DU LUNDI 20 MARS :

- France Inter : tout au long du lundi 20 mars, la Journée de la langue française sera évoquée dans les émissions de France Inter et la chanson française sera à l’honneur.

- France Bleu : Dans « Une heure en France » (13H-14H - Diffusion nationale), Frédérique Leteurnier et Denis Faroud présenteront des outils destinés à valoriser et favoriser l’apprentissage de la langue française. + Les 44 radios du réseau France Bleu relaieront les initiatives les plus marquantes de leurs régions: annonces des événements de la semaine sous forme de reportages, annonces agendas et interviews. + Sur francebleu.fr : Page spéciale sur la Semaine de la langue française et de la Francophonie avec une interview de Bernard Pivot, dans laquelle il partage son intérêt pour le vocabulaire des réseaux sociaux et, en particulier, son enthousiasme pour Twitter.

- France Culture : Leïla Slimani, écrivaine, prix Goncourt 2016 pour Chanson douce a écrit pour France Culture son dictionnaire intime de la langue française. Lundi, elle lira son dictionnaire intime : 8 mots, 8 chroniques tout au long de la journée. + « La Grande Table » 12h-13h30 d’Olivia Gesbert, reçoit l’Académicien franco-britannique Michaël Edwards, qui a publié à l’automne dernier « Dialogues singuliers sur la langue française ».

- FIP : « Club Jazzafip » 19h-20h de Jane Villenet et réalisé par Philippe Cavalaria, met le jazz francophone à l’honneur. + « Sous les Jupes de Fip » 20h-22h : Frédérique Labussière et Luc Frelon invitent Alexis HK pour une carte blanche, à l’occasion de son spectacle Georges & moi, autour du répertoire de Georges Brassens. Alexis HK sera accompagné de François Morel, qui a collaboré avec lui sur le spectacle, mais également de Maxime Le Forestier pour plusieurs sessions live.

- Mouv' décryptera les mots du rap. A travers les capsules « Doc Dico » diffusées tout au long de la journée, Jean Pruvost dit « Doc’Dico » et Yasmina Benbekaï expliquent l’histoire d’un mot de la rue. First Mike, Dirty Swift et Mvxxa, les DJs de la chaîne, proposeront des mix 100% francophones. Au total, ce sont 5 mix de 10 minutes qui seront diffusés entre 6h50 à 21h.