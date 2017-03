Le Divan de Marc-Olivier Fogiel avec Arielle Dombasle ce mardi (extraits).

Ce mardi 23 mars à 23h15 sur France 3, numéro inédit du magazine Le Divan. Marc-Olivier Fogiel reçoit Arielle Dombasle.

Vous découvrirezune Arielle Dombasle à la fois excentrique et sans fard, en quête d’absolu, de perfection, une femme à fleur de peau, souvent à la lisière des larmes, toujours très sensible aux événements qui ont ponctué son enfance et son adolescence, ses premiers pas à Paris et ses amours.

"Arielle, née aux Etats-Unis, déménage très rapidement avec sa famille au Mexique où elle a grandi jusqu’à la mort de sa mère. Elle quitte le Mexique à 18 ans pour aller vivre chez sa grand-mère en France. Elle entame alors une carrière au cinéma, d’abord comme actrice dans les films d’Eric Rohmer puis en tant que réalisatrice. Son premier film Chassé – croisé sort en salles en 1981. Elle se détourne ensuite du cinéma d’auteur pour aller vers des réalisations plus populaires comme Un indien dans la ville et Astérix et Obélix contre César. Artiste multiple, elle s’illustre également dans le Crazy Horse et la musique. Accompagnée tour à tour de Philippe Katerine et Nicolas Ker, elle cultive dans ses disques son personnage, aussi mystique qu’étrange. Mais Arielle Dombasle est avant tout une grande amoureuse. Mariée depuis 1993 avec le philosophe et essayiste Bernard–Henri Lévy, elle vit avec lui une passion dévorante."