Le document inédit Premier homme le mardi 4 avril sur M6.

Mardi 4 avril 2017 à 21 heures sur M6, document inédit : Premier homme.

Réalisé par Frédéric FOUGEA et Jérôme GUIOT.

Il y a trente millions d'années, les grands singes apparaissent sur Terre. Parmi eux, une famille douée de facultés exceptionnelles voit le jour. Elle va bientôt changer la face du monde. Debout dans les arbres, les grands singes sont alors les rois de la canopée et règnent en maître sur une forêt qui s'étend de l'Europe à l'Asie. Ils fondent une vie sociale, créent un langage et inventent un moyen de transmettre leur savoir-faire à leurs enfants, l'éducation. Mais un jour, la forêt ne suffit plus à les nourrir. Ils s'aventurent peu à peu sur le sol et inventent la chasse et les outils pour être plus performants. La famille s'agrandit et naît alors le besoin de s'organiser collectivement. Ils inventent le pouvoir, la politique et bientôt la guerre.

Certains d'entre eux prennent alors le risque de s'affranchir définitivement du monde des arbres. Nos ancêtres ont soif de liberté mais les prédateurs règnent sans partage dans la savane. Ils inventent les armes et, pour la première fois, ils rivalisent avec les grands fauves. Une nouvelle ère commence. Ils partent à la conquête du monde, explorent l'inconnu, s'adaptent à tous les climats et parviennent un jour à maîtriser le feu ; une découverte qui les rend invincibles. Ils transforment leur environnement, bâtissent des abris, mais cela ne leur suffit toujours pas. Ils veulent comprendre les mystères de la nature et s'inventent des récits pour répondre à l'inexplicable… Ils sont maintenant des Hommes.

Pour la première fois, voici la grande aventure de nos origines à travers l'histoire d'une seule et même famille. Un groupe d'hommes, de femmes et d'enfants dont nous partagerons les épreuves, les drames et les joies tout au long des étapes majeures de l'évolution.