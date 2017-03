Le groupe France Télévisions récompensé de nombreuses fois au FIGRA 2017.

Le Festival International du Grand Reportage d’Actualité et du Documentaire de Société (FIGRA) qui s’est déroulé du 22 au 27 mars 2017 au Touquet a décerné 7 prix à France Télévisions, communique le groupe.

"Ces prix viennent récompenser l’investissement et l’engagement constant de France Télévisions et de ses chaînes aux côtés des producteurs, des auteurs et des journalistes. Des distinctions qui répondent à l'ambition de France Télévisions de donner à comprendre et à réfléchir sur le monde autrement".

PRIX SCAM DE L'INVESTIGATION : Les enfants volés d’Angleterre (66’). Réalisateurs : Pierre CHASSAGNIEUX, Stéphanie THOMAS - Production : Dream Way Productions.

PRIX OLIVIER QUEMENER / RSF : Intox : Irak, une véritable imposture (52’). Réalisateur : Jacques CHARMELOT - Production : Sunset Presse.

MENTION SPÉCIALE DU JURY : Zone rouge, histoire d’une désinformation toxique (52’). Réalisateurs : Laetitia MOREAU, Olivier DUBUQUOY- Production : Les Films d’Ici, Gorgone Productions, France 3 Corse ViaStella.

MENTION SPÉCIALE DU JURY : Loza - 13h15, le samedi (35’). Un reportage de Jean-Sébastien DESBORDES et Matthieu MARTIN - Production : France 2.

PRIX TERRE(S) D'HISTOIRE : Le monde sous les bombes : de Guernica à Hiroshima (90’). Réalisateurs : Emmanuel BLANCHARD et Fabrice SALINIE - Production : Cie Phares & Balises.

MENTION SPÉCIALE TERRE(S) D'HISTOIRE : La Suisse, coffre-fort d’Hitler (52’). Réalisateurs : Olivier LAMOUR et Xavier HAREL- Production : Little Big Story.

PRIX AUTREMENT VU décerné par le public : Vous n’aurez pas ma haine (70’) Réalisateurs : Antoine LEIRIS, Karine DUSFOUR - Production : Eclectic Presse.