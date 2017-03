Le spectacle Hit Parade, avec ses hologrammes, diffusé en direct le 8 avril.

Dalida, Claude François, Mike Brandt et Sacha Distel qui chantent et dansent sur scène, tout cela en 2017 ! Depuis janvier, ce fantasme d'amoureux de la variété française est une réalité, grâce à la comédie musicale "Hit Parade".

Ce spectacle qui quittera dans quelques jours le Palais des Congrès à Paris, sera retransmis en direct le samedi 8 avril en première partie de soirée : à découvrir sur la chaîne Paris Première. Depuis le Zénith de Nancy.

"Faire revivre l'enregistrement d'une émission de télévision en 1975 avec des invités aussi prestigieux que Claude François, Sacha Distel, Dalida ou encore Mike Brant, c'est le pari fou du nouveau spectacle musical « Hit-Parade », une performance technique encore jamais réalisée dans le monde et diffusée en exclusivité sur Paris Première ! Ce show audacieux vous embarque dans un voyage dans le temps pour vous faire vivre des moments de chansons exceptionnels. Sur scène et durant plus d'une heure et demie, comédiens et danseurs feront le show au milieu de ces légendes de la musique pour vous faire vivre ou revivre un moment inoubliable avec vos artistes favoris, dans une ambiance festive pleine d'émotion ! Vibrez au son d'« Alexandrie Alexandra », de « Gigi l'amoroso » ou encore de « Qui saura » !"