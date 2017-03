Le Train de la Présidentielle sur les rails à compter de ce week-end.

Dès dimanche, Le Train de la Présidentielle, initié et conçu par les grands médias de service public (France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l’INA) avec SNCF et le Groupe Randstad France, parcourt la France pour proposer au grand public de découvrir l’histoire de ce couple à travers les événements que la France et le monde ont pu connaître dans le contexte de chaque élection.

Le Train de la Présidentielle se rendra à la rencontre des citoyens en parcourant la France du 5 mars au 13 avril 2017. Ce train de plus de 300 mètres de long et composé de 13 voitures s’arrêtera dans 31 villes étapes de 12 régions métropolitaines. Il va parcourir 6 000 kilomètres.

À bord de ce train, 3 voitures expo proposeront « Politique et médias », l’histoire de l’élection présidentielle de la Ve République de 1958 à nos jours, à travers les relations entre politique et médias. Il s’agit de raconter, grâce à six modules vidéo conçus par l’INA, les grands enjeux de ce moment de confrontation nationale : être vu, parler et convaincre, mettre en scène, batailler et débattre, révéler les résultats, enfin exiger une éthique, que l’on soit journaliste ou politique. La dimension internationale et les réseaux sociaux sont abordés au travers de deux modules réalisés par France 24.

Cette exposition est aussi l’occasion de faire découvrir au grand public les innovations numériques créées par les médias de service public à l’occasion de la présidentielle 2017, notamment « Ma campagne », un serious game – conçu par l’ESJ de Lille et Pôle 3D avec le soutien de France Télévisions – proposant aujoueur d’incarner un candidat lors d’une élection présidentielle et de choisir les actions de campagne à mener…

Les visiteurs pourront livrer leurs impressions dans une cabine Vidéomaton.

La 4e voiture, proposée par le Groupe Randstad France, présentera les évolutions de l’emploi, de 1965 à nos jours, les innovations technologiques au service de l’emploi (par exemple, outil de BigData RH), une box interactive pour inviter les visiteurs à interpeller en vidéo, via les réseaux sociaux, les candidats à l’élection présidentielle sur des sujets liés à l’emploi. Des experts en recrutement seront également présents pour répondre à vos questions et candidater aux 10 000 offres d’emplois disponibles.

Dans la 5e voiture, le Train de la Présidentielle proposera un espace de dialogue, de rencontres avec le grand public, de projection d’oeuvres documentaires (inédites ou de référence) et de reportages dédiés à la politique chaque jour entre 10 et 11 heures et entre 13 et 19 heures.

Le Train de la Présidentielle sera ouvert au public à partir du dimanche 5 mars, de 10 heures à 17 h 30, en gare de Paris-Lyon, voie M. L’inauguration officielle se déroulera à partir de 18 h 30 le 5 mars et fera l’objet d’un lancement officiel le dimanche 5 mars en direct du JT de 20H de France 2, présenté par Laurent Delahousse, ainsi que sur l’antenne radio de franceinfo, en présence des présidents partenaires de l’événement.

Les éditions d’information nationale et régionale de France 2 et de France 3 proposeront des sujets et des duplex sur l’ensemble du parcours (12/13, 19/20 et Grand Soir/3 sur France 3, 13H et 20H sur France 2). Les rédactions régionales de France 3 se mobiliseront pour couvrir l’actualité du train. Elles prolongeront également la démarche citoyenne en mettant en place régulièrement, avec leurs journalistes, des conférences, des rencontres et des master classes dans les différentes gares. Les conférences, rencontres et master classes feront l’objet de Facebook live à suivre sur les comptes des antennes régionales de France 3 et des différents partenaires.