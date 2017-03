Le Tube ce samedi : Dechavanne, Buzzfeed et les coulisses du débat de TF1.

Ce samedi à 12H45 sur CANAL+, place à l'émission médias Le Tube présentée par Isabelle Ithurburu. Rédaction en chef : Christian Desplaces et Sylvain Thierry..

Au sommaire :

Tous les soirs à 19H, il anime sur TF1 "The Wall", adaptation d'un jeu américain. Christophe Dechavanne est également producteur de programmes courts, ainsi que du spectacle "Age tendre : la tournée des idoles". Pourquoi a-t-il accepté d'animer "The Wall" ? Aurait-il envie de retrouver l'ambiance de "Ciel, mon mardi !"? Quels sont ses projets en tant qu'animateur et producteur ?

TF1 influence-t-elle le premier tour ? Le débat de TF1, où seulement 5 des 11 candidats à la présidentielle étaient conviés, a été le carton d'audience et l'événement politique de la semaine. Pourquoi la chaîne a-t-elle fait ce choix ? Ce débat risque-t-il de changer le visage du premier tour de la présidentielle ? Romain Hary nous emmène dans les coulisses de cette première à la TV française.

Il est devenu le roi de l'infotainment... Buzzfeed s'est imposé comme l'un des plus importants sites d'information en ligne. Aujourd'hui, il part à la conquête de la télévision et du cinéma. Quel est son secret pour percer Hollywood ? Pour la première fois, le site ouvre son studio à une équipe de télévision française. Une enquête d'Aurore Chiroix.

Focus sur "Mutiny", le docu-réalité de l'extrême diffusé sur Channel 4 en Angleterre.

Drones : la guerre est déclarée. L'Oklahoma veut faire passer une loi autorisant ses habitants à tirer sur un drone qui passerait au-dessus de leur habitation. Comment vont réagir les équipes de TV qui s'en servent de plus en plus pour faire des images aériennes ?

"Le Point Trump" du Tube : le président américain est-il capable d'influencer les audiences TV

Avec ses plus de 1,7 million d'abonnés, "Jimmy fait l'con" se mobilise pour le Sidaction. Cyril Chapuis est parti à sa rencontre.

