Le Tube ce samedi : Grandes Gueules, débat présidentiel et Cambridge Analityca.

Présenté par Isabelle Ithurburu dès 12h45 ce samedi 18 mars sur Canal+ : Le Tube. Rédaction en chef : Christian Desplaces et Sylvain Thierry.

Au sommaire :

Du lundi au vendredi de 10H à 13H sur RMC et Numéro 23, ils animent en duo "Les Grandes Gueules". Puis en début de soirée sur BFM TV, l'un est à l'antenne à 18H et l'autre à 20H. Inséparables depuis près de 15 ans, Alain Marschall et Olivier Truchot répondent aux questions d'Isabelle Ithurburu.

Lundi en prime time, TF1 diffuse le premier débat présidentiel. Plus que 5 semaines avant le premier tour des élections et l'ensemble des médias sont sur le pont. Mais est-ce toujours eux que les Français écoutent pour s'informer et se décider ? Un reportage de Dorian Chotard.

L’Enquête du Tube sur le fichage électoral : la start-up qui veut nous "vendre" aux hommes politiques. Cette start-up n'aime pas que l'on parle d'elle, pourtant sa spécialité est de très bien nous connaître, et ce grâce à Facebook. "Cambridge Analityca" aurait joué un rôle-clé dans le vote du Brexit et dans l'élection de Donald Trump. Romain Hary a mené l'enquête sur cette société qui agit dans le plus grand secret et qui sait tout de nous.

En exclusivité, les premières images du "Plateau télé de Catherine et Liliane", un programme inédit diffusé le 29 mars à 21H sur Canal+.

Robert Kelly, la nouvelle star du net : la vidéo de son duplex chaotique en pleine intervention sur la BBC a été vue plus de 87 millions de fois rien que sur la page Facebook de BBC World.

"Le Point Trump" du Tube s'intéresse cette semaine aux programmes TV que regarde le président américain...

Le Tube part à la rencontre des "Influenceurs du Tube", celles et ceux qui inventent les médias du futur. Cette semaine, l'application Elise pour dénicher la prochaine Beyoncé. Quentin Lechémia, pas encore 30 ans, est un petit génie de l'industrie musicale. Il a créé Elise, qui traque plus de 200 000 médias, les réseaux sociaux et toutes les plates-formes de streaming pour dénicher les nouveaux talents de demain.

Crédit photo © Maxime Bruno / CANAL+