Le Tube ce samedi : Ibra TV, Thierry Ardisson et temps de parole Présidentielle.

Présenté par Isabelle Ithurburu dès 12h45 sur Canal+ ce samedi 4 mars : Le Tube. Rédaction en chef : Christian Desplaces et Sylvain Thierry.

Au sommaire :

Son talk-show "Salut les Terriens !" a réussi son passage de Canal+ à C8 le samedi à 19H. Il a été élu "meilleur interviewer de l'année 2016" par le prix Philippe Caloni et vient par ailleurs de publier "Les Fantômes des Tuileries" (éd. Flammarion). L'"homme en noir" fourmille d'autres projets... Il en parle avec Isabelle Ithurburu et répond à ses questions.

La présidentielle, le casse-tête du temps de parole. La presse est en ébullition avec cette campagne présidentielle à suspense, et c'est un véritable casse-tête pour les chaînes de télévision et les radios qui doivent veiller à l'équité entre les candidats alors que sur Internet il n'y a aucune règle. Explications de Romain Hary.

Il s'appelle IbraTV, cumule 100 millions de vues sur sa chaîne YouTube et a de très nombreux abonnés. Sa spécialité : des caméras cachées où il "rackette des racketteurs" ou traque des pédophiles. Entre manipulation et vrai piège, ce style de caméra cachée moralisatrice et trash cartonne sur le web dans le monde entier. Une enquête de Dorian Chotard.

États-Unis / Russie : la guerre froide médiatique continue.

En Angleterre, le "20H" change d'horaire...

Le Tube part à la rencontre des "Influenceurs du Tube", celles et ceux qui inventent les médias du futur. Cette semaine, direction la Suède où l'application mobile "Natural Cycles" vise à remplacer les contraceptifs classiques. Aurore Chiroix est partie à la rencontre de ses créateurs.

Crédit photo © Jeff Lanet - Canal+.