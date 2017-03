Les 3 auteurs du livre Bienvenue Place Beauvau sur le plateau de Quotidien ce vendredi.

C'est sans nul doute le livre qui suscite le plus de recherches sur Google depuis jeudi soir, après les propos de François Fillon sur France 2 : "Bienvenue Place Beauveau (Police : les secrets inavouables d'un quinquennat").

Ses trois auteurs seront sur le plateau de Quotidien ce vendredi sur TMC. Le rendez-vous animé par Yann Barthès débute à 19h20.

Olivia Recasens sera présent tout comme ses confrères Didier Hassoux et Christophe Labbé, journalistes au Canard enchaîné.

A propos du bouquin, les éditions Robert Laffont le présentent ainsi :

"La machine policière française est opaque et sclérosée. Hollande et ses ministres, faute de vouloir et de pouvoir la transformer en profondeur, ont tenté de s'en servir à des fins politiques. Pour qui veut contrôler les affaires, le ministère de l'Intérieur est en effet un lieu stratégique, grâce aux grandes oreilles des renseignements et aux yeux aguerris des flics en tous genres. Pourquoi la légalité est-elle si souvent bafouée chez ceux qui sont précisément censés faire régner l'ordre ? Le Président a-t-il un cabinet noir ? Faut-il être franc-maçon pour réussir dans la police ? Qui mettra un terme à la guerre sans merci que se livrent les diverses officines de renseignement ? Comment la gauche s'est-elle accommodée des réseaux mafieux corses ? Quel est le poids du FN dans la police ? Dans le plus grand secret, les auteurs ont mené leurs investigations durant plusieurs années. Ils ont interviewé des centaines de témoins (ministres, conseillers spéciaux, patrons de police, agents de renseignement, gardiens de la paix...), ont écumé les commissariats, fouillé le ministère, épluché les dossiers les plus confidentiels pour livrer cette enquête percutante et mettre en lumière le plus cuisant échec du quinquennat qui s'achève."