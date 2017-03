Les candidats à la présidentielle devant les maires de France : journée spéciale sur LCP - Public Sénat.

Avant le premier tour de l’élection présidentielle, les maires de France proposeront ce 22 mars aux candidats de se déterminer et de s’engager sur leurs propositions « pour l’avenir des communes.»

Les candidats ayant recueilli les 500 parrainages nécessaires sont invités à intervenir sur « la Charte pour l’avenir des communes de France » élaborée par l’AMF devant les maires et présidents d’intercommunalité des territoires de métropole et d’Outre-mer réunis au studio 104.

Les rédactions de LCP-Assemblée nationale et Public Sénat se mobilisent pour vous faire vivre ce grand rassemblement républicain avec plus de 6 heures de direct. Une grande édition spéciale de 9H30 à 17H45 co-animée par Oriane Mancini (Public Sénat) et Ludovic Fau (LCP-Assemblée nationale) avec les analyses de nos invités des enjeux de la présidentielle pour les communes.

Grand oral et éditions spéciale :

Le grand oral des candidats à la présidentielle devant plus de 600 maires et présidents d’intercommunalité. Les interviews exclusives des candidats et des élus locaux.

• Allocution d’Anne Hidalgo, maire de Paris

• Intervention du président de l’AMF François Baroin et du premier vice-président délégué de l’AMF André Laignel sur la présentation politique de la charte des communes

• Audition des candidats à l’élection présidentielle tout au long de la journée

• Intervention de Pascal Perrineau, politologue, grand témoin

• Conclusion de François Baroin, président de l’AMF et d’André Laignel, premier vice-président délégué de l’AMF

Au micro d'Astrid de Villaines et de Michaël Szamès :

Tout au long de la journée, après avoir été invités à se prononcer et s’engager sur une Charte pour l’avenir des communes de France au service des citoyens, les candidats s’exprimeront aux micros d’Astrid de Villaines (LCPAssemblée nationale) et de Michaël Szamès (Public Sénat) à l’issue de leurs auditions.

