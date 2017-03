Les chaines MTV HITS et BET rendent hommage à CHUCK BERRY, le pionnier du rock’n’roll, récemment disparu.

Retrouvez une programmation spéciale « Chuck Berry & Friends » avec playlist dédiée à Chuck Berry incluant ses plus grands tubes, dont « Johnny Be Good », « Little Queenie », « Let It Rock », « Memphis », « You Can’t Catch Me », « Sweet Little Sixteen »… Ainsi qu’une sélection de clips d’artistes qu’il a influencés, Jimi Hendrix, Elvis Presley, The Rolling Stones, The Beatles, Bruce Springsteen, Ray Charles, James Brown...

- Playlist « CHUCK BERRY AND FRIENDS » ce jeudi 23 mars à 23h sur MTV Hits.

- Emission spéciale « LES PAPAS DU ROCK », le rendez-vous hebdo de MTV HITS dédié aux légendes du rock, samedi 25 mars à 19h.

- « BET MUSIC », la plage musique de la chaine BET, ce jeudi 23 mars dès minuit.