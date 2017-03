Les enfants martyrs au centre d'un numéro spécial de Crimes le 27 mars.

Autour de 600 à 750.000 fidèles ces derniers temps pour le magazine Crimes sur NRJ12. Une des rares valeurs sûres de la chaîne en soirée.

Le 27 mars, ce rendez-vous de faits divers proposé par Jean-Marc Morandini sera consacré aux enfants martyrs.

Laurelyne, 8 ans, sacrifiée par vengeance. «La douleur atroce que l’on avait Laurelyne et moi, tu l’auras toute ta vie». C’est le terrible sms que reçoit Jessica de la part de Josselin, son ex-compagnon. Les pompiers investissent immédiatement le domicile de ce dernier et font face à l’horreur. Laurelyne, la fille de Jessica est étendue morte sur son lit, son père à ses côtés. Le corps de la fillette est lardé de plusieurs dizaines de coups de couteaux. Josselin avoue les faits et ajoute avoir ensuite tenté de se suicider, en vain.

Marc, 5 ans, massacré dans l’indifférence. À Auby, les pompiers découvrent le corps sans vie du petit Marc. Victime d’un traumatisme crânien, le jeune garçon est apparemment mort sous les coups de ses parents. Pendant plus d’un mois. Marc a enduré les pires supplices sans que personne, autour de lui, n’intervienne. En garde-à-vue, son beau-père, David, 35 ans, reconnaît les faits.

Lila, 5 ans, livrée à un monstre. En 2012, la vie de Lila, 5 ans, va basculer. Le nouveau compagnon de sa mère, Franck, la viole avec une froideur déconcertante. Comble de l’horreur, c’est la mère qui a livré sa fille à son compagnon. La mère a rencontré Franck sur internet quelques mois plus tôt. Si ce dernier reste dans un premier temps dans le déni de son geste, l’ADN retrouvé sur la couche de la petite fille ne fait plus de doute quant à sa culpabilité. Les enquêteurs vont également découvrir qu’ Emeline faisait également subir des attouchements à sa fille.