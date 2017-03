Les invités de La grande librairie ce jeudi sur France 5.

Nouveau numéro du magazine La grand elibrairie ce jeudi 16 mars en première partie de soirée sur France 5, avec François Busnel.

Cette semaine, rencontre au sommet entre trois grands écrivains.

Laurent Gaudé publie son premier recueil de poèmes De sang et de lumière (Actes Sud). Le lauréat du Prix Goncourt 2004, y évoque le sort réservé aux exclus.

Face à lui, Philippe Djian fait son grand retour avec Marlène (Gallimard). Un roman qui interroge le poids de la normalité dans notre société.

Avec eux, Jérôme Ferrari, Prix Goncourt 2012, relit les grands moments politiques de l'année passée dans Il se passe quelque chose (Flammarion).

Sur le plateau également, l'écrivain haïtien, Louis Philippe Dalembert, retrace l'itinéraire éclaté d'une famille juive pendant la Shoah avec Avant que les ombres s'effacent (Sabine Wespieser). Et une découverte : Maryam Madjidi publie son premier roman. Marx et la poupée (Le nouvel Attila) raconte l’exil d’une famille iranienne en France et la découverte pour une jeune fille d’un nouveau pays, d’une nouvelle langue et d’une nouvelle vie.