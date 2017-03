Les Nouvelles Éditions Indépendantes annoncent l’acquisition du Festival Rock en Seine.

Ce jeudi matin, Les Nouvelles Éditions Indépendantes (holding créée par Mathieu Pigasse) annoncent l’acquisition du Festival de musique Rock en Seine.

Cet évément réunit 120 000 festivaliers sur trois jours, chaque année à la fin du mois d’août, dans le Domaine national de Saint-Cloud. Créé en 2003 par Christophe Davy, Salomon Hazot et François Missonnier, Rock en Seine s’est imposé progressivement comme un rendez-vous majeur de la scène musicale francilienne, nationale et internationale.

Pour ses 15 ans, il rejoint et intègre LNEI, un des leaders indépendants de la production de contenus premium en Europe, présents dans les domaines de l’information (via sa participation dans le Groupe Le Monde), de la production audiovisuelle (via sa participation dans Mediawan), et de la culture avec les marques Inrockuptibles, Nova et Cheek.

Dans ce cadre, avec l’acquisition de Rock en Seine, LNEI lance "LNEI live", nouveau pôle qui regroupe l’ensemble de ses activités événementielles, festivals, concerts … LNEI live fera jouer également toutes les complémentarités avec les activités événementielles des Inrockuptibles (festival des inRocKs ) et de Nova (Nuits Zébrées). François Missonnier en assurera la direction, tout en continuant de diriger Rock en Seine, entouré de la même équipe.

Rejoindre LNEI permet à Rock en Seine de poursuivre ses objectifs tout en franchissant une nouvelle étape. Rock en Seine s’est ainsi attaché à développer depuis 15 ans un modèle singulier de festival, qui allie un positionnement artistique d’excellence et un projet de politique culturelle territoriale, pour les publics et les artistes. Il bénéficiera à cet égard de moyens renforcés. Ainsi, dès 2017, une nouvelle scène (la sixième) sera déployée sur le festival pour présenter encore plus d’artistes et explorer de nouvelles esthétiques. Un effort encore plus soutenu sera mis en place concernant l’accessibilité et le développement d’une politique tarifaire favorable en direction des plus jeunes.