Les régions françaises à l'honneur dans Destination Wild sur Nat Geo Wild.

Chaque samedi dès 20h35, du 18 mars au 1er avril 2017 sur la chaine Nat Geo Wild, l’aventurier britannique Ray Mears rendra hommage à la diversité des paysages français dans une série spéciale consacrée à l’hexagone.

« Destination Wild, la France avec Ray Mears » retrace en six épisodes le périple de Ray Mears à travers six régions emblématiques de France. Immergé dans les paysages pittoresques français, l’aventurier explore la topographie et les climats au sein des montagnes, mers, forêts ou prairies qui font la particularité du pays. Ses excursions le mènent à la rencontre des espèces animales variées installées sur le territoire. Entre les gorges de l’Ardèche, les champs de lavande Provençaux, le littoral Breton ou les marais salants de Camargue, cette saison inédite de « Destination Wild » nous rappelle les odeurs, textures et couleurs propres à nos régions. Le voyage débutera dans les Hautes Alpes françaises, dans le parc national de la Vanoise riche en faune et flore.

Samedi 18 mars à 20h35 : La Vanoise. Ray visite le parc de la Vanoise dans les Hautes Alpes françaises. Son séjour le conduit à faire la cueillette dans les prairies, à s'occuper d'un troupeau de chèvres, à pister le bouquetin et à observer des marmottes avant de marcher jusqu'au sommet d'une montagne pour découvrir l'un des oiseaux les plus rares d'Europe, le gypaète barbu.

Samedi 18 mars à 21h00 : L’Ardèche. Ray Mears découvre les falaises de calcaire, les caves et les gorges de l'Ardèche. Son périple commence par une descente en rappel dans une grotte cachée, avant de faire du canoë le long de la rivière, de trouver des grenouilles, des serpents et des plantes, puis d'installer son campement à la recherche de castors.

A suivre : Camargue et Cévennes le 25 mars ; Provence et Bretagne le 1er avril.