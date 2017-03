Les reportages de 7 à 8 ce dimanche : famille Troadec, chirurgie low-cost, requins.

À 17h15 ce dimanche 5 mars sur TF1, place à Sept à Huit Life. Produit par Elephant et Cie. Présenté par Harry Roselmack.

Au sommaire :

- Le show : C'est une première : la Patrouille de France vient d'effectuer un show aérien au-dessus des cimes enneigées de Méribel dans les Alpes. Mais voler au-dessus de montagnes blanchies par la neige pose un problème de sécurité : comment trouver des repères sur le sol pour effectuer les figures lorsque tout est blanc ? Un pari à haut risque pour les pilotes.

- Le mystère Troadec : Que s'est-il passé au sein de la famille Troadec qui vivait à Orvault, près de Nantes ? Sébastien, le fils de 21 ans, ses parents Pascal et Brigitte et sa sœur Charlotte, âgée de 18 ans, formaient-il vraiment une famille sans histoire ? Retour sur les derniers rebondissements de cette affaire hors-norme.

- Eleveurs, la relève : Ils ont 19 ans et un rêve : remporter le trophée du meilleur lycée agricole au Salon de l'agriculture. Michaël, Léa, Laury et leurs camarades d'école ont quitté Dax pour présenter leur championne : Héloïse, une vache de race Blonde d'Aquitaine. Ils seront jugés sur leur capacité à la brosser, à la bichonner, soigner son étable ou encore défiler avec elle. Cinquante lycées agricoles s'affrontent dans ce concours. Pour le goût de la compétition, mais surtout pour montrer aux visiteurs de la plus grande ferme de France leur enthousiasme de jeunes agriculteurs qui ne se laissent pas abattre par la morosité du contexte économique.

À 18h15, rendez-vous avec Sept à Huit.

Au sommaire :

- Ripoux et cocaïne ? Un policier, Jonathan Guyot, suspecté d'avoir dérobé 52 kilos de cocaïne au sein même du 36 Quai des orfèvres à Paris, l'antre des stups ! Christophe Rocancourt, surnommé "L'escroc des stars", se retrouve mêlé à cette affaire… Et une question : que sont devenus les deux millions d'euros, fruits de la vente supposée de la drogue ? En exclusivité et à la veille du procès qui se déroulera cette semaine, Sept à Huit diffuse des images du vol et revient sur cette affaire rocambolesque qui a fait scandale en 2014.

- Beauté à haut risque : Des fessiers rebondis, des poitrines plantureuses : en Colombie, un nombre croissant de femmes ont recours à la chirurgie esthétique. Des opérations low-cost pour attirer le plus grand nombre de candidates dans ce pays où le salaire mensuel moyen est de 500 euros. Des dizaines de salons de beauté illégaux cassent les prix. Mais les opérations sont pratiquées par des intervenants qui n'ont pas de diplôme de chirurgien et sont parfois même coiffeur ou cuisinier ! Des cliniques clandestines qui ne sont jamais condamnées car elles sont protégées par les cartels de la drogue.

- Le festin des requins : Chaque année, lors de la pleine lune de juin, des centaines de requins gris se concentrent dans la passe de Fakarawa, en Polynésie Française, en quête de poissons venus s'y reproduire. Un phénomène spectaculaire et unique au monde que le biologiste et photographe Laurent Balesta est le seul à capter au péril de sa vie. Il plonge au cœur de la meute de requins, sans la moindre protection.

- L'otage : Amanda Lindhout est restée 460 jours otage en Somalie. En 2008, cette jeune Canadienne partie à la découverte du monde se fait kidnapper par des hommes armés se réclamant d'une milice islamiste. Dans le portrait de la semaine, elle raconte les conditions de sa captivité : la torture, les viols. Sa famille, plutôt pauvre, vendra tout ce qu'elle possède pour payer la rançon exigée par les ravisseurs. Un témoignage exceptionnel.

