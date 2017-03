Isabelle Hanne est la nouvelle correspondante de Libération aux Etats-Unis. Journaliste à Libération depuis 2009, elle est actuellement adjointe au service Monde/Planète. Elle a successivement couvert les médias, les négociations internationales sur l’Environnement et les Etats-Unis. Isabelle Hanne prendra ses fonctions au mois de juin prochain.

Après le Brexit et l’élection de Trump en novembre, et en attendant les élections allemandes en septembre 2017, Libération se renforce sur l’international pour mieux comprendre et faire comprendre à ses lecteurs ce qui secoue le continent européen et engage son avenir.

Après les Etats-Unis, la rédaction de Libération ouvrira dans les prochaines semaines trois autres postes temps plein à Londres, Berlin et Tel-Aviv.