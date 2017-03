Mahauld Granier, de Sciences Po, remporte la 8ème édition des « Talents de l’Info » RMC.

Ce samedi 25 mars, RMC a désigné Mahauld Granier gagnante de la 8ème édition des « Talents de l’Info », parrainée par Laurent Neumann, éditorialiste Politique RMC et BFMTV, et l’invite à rejoindre la rédaction de RMC pour un CDD de 3 mois.

Ces deux derniers jours, des étudiants en journalisme ont réalisé un reportage sous plusieurs formats (enrobé, son et papier) et un tournage d’images d’illustration pour s’adapter au format innovant de RMC, le bimédia (image et son) sur le thème «les jeunes et la campagne Présidentielle».

Le jury RMC a ensuite dû départager les candidats et a désigné Mahauld Granier de Sciences Po.