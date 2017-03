Maïwenn va adapter au cinéma le roman Chanson douce, prix Goncourt 2016.

En novembre dernier, les membres de l'académie Goncourt s'étaient réunis et avaient choisi qui était le lauréat du Prix Goncourt. Leila Slimani l'emportait avec le roman Chanson douce, face à Catherine Cusset, Gaël Faye, Régis Jauffret.

Ce best-seller va être adapté au cinéma par Maïwenn, lit-on dans l'hebdomadaire Le journal du dimanche.

Via Gallimard, à propos de Chanson douce : "Lorsque Myriam, mère de deux jeunes enfants, décide malgré les réticences de son mari de reprendre son activité au sein d'un cabinet d'avocats, le couple se met à la recherche d'une nounou. Après un casting sévère, ils engagent Louise, qui conquiert très vite l'affection des enfants et occupe progressivement une place centrale dans le foyer. Peu à peu le piège de la dépendance mutuelle va se refermer, jusqu'au drame. À travers la description précise du jeune couple et celle du personnage fascinant et mystérieux de la nounou, c'est notre époque qui se révèle, avec sa conception de l'amour et de l'éducation, des rapports de domination et d'argent, des préjugés de classe ou de culture. Le style sec et tranchant de Leïla Slimani, où percent des éclats de poésie ténébreuse, instaure dès les premières pages un suspense envoûtant."