Marathon de Paris à vivre en direct et en intégralité le 9 avril sur France 3

La 41ème édition du Marathon de Paris sera à vivre en direct et en intégralité sur France 3, diffuseur officiel de la course, le dimanche 9 avril 2017 à partir de 8h10.

Pour cette nouvelle édition du Marathon de Paris, 50 000 personnes sont déjà inscrites. Tous s'élanceront avec, pour les meilleurs, l'objectif de succéder au champion Kenyan Cybrian Kotut, vainqueur en 2016.

Comme chaque année, la course empruntera, tout au long de ses 42,195 km, un parcours fabuleux au coeur de la capitale, de l'avenue des Champs-Elysées à la place de la Bastille, en passant par les bois de Vincennes et de Boulogne, mais aussi la Concorde, la Cathédrale Notre-Dame et bien évidemment, la Tour Eiffel.

Cette course sera également à vivre en simultané sur le site et l'application francetvsport et à revivre pendant 7 jours sur francetvpluzz.

Les commentaires de ce Schneider Electric Marathon de Paris 2017 seront assurés par Patrick Montel, Bernard Faure et l’historien David Chanteranne (rédacteur en chef de la revue « Paris, de Lutèce à nos jours » ), tandis que Pierre-Etienne Léonard et Stéphane Diagana seront sur les motos au coeur de la course.

A noter pour les amateurs d'athlétisme, ces futurs rendez-vous : les Championnats du Monde à Londres à vivre en direct et en intégralité sur France 2 et France 3 du 4 au 13 août, sans oublier les Championnats d’Europe par équipes, organisés cette année à Lille, qui seront diffusés sur France Ô du 23 au 25 juin.