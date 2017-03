Marion Game guest de Camping Paradis le 17 avril.

La comédienne Marion Game, un des maillons forts de la série courte Scènes de ménages, sera sur TF1 le lundi 17 avril : guest dans un épisode inédit de la série Camping Paradis. 3 Papas et une Maman.

Avec : Laurent Ournac, Thierry Heckendorn, Patrick Guérineau, Candiie, Constance Labbé, Marion GAME , Charlie Nune...

Juliette qui était en vacances au camping avec ses enfants doit les déposer à leurs pères respectifs Marco et Jean dont c'est le tour des vacances avant que Jérémie, son nouveau compagnon, n'arrive pour lui présenter sa fille. Sauf que le timing ne fonctionne pas comme prévu… et lorsque Marco et Jean surprennent Juliette avec Jérémie…

Juliette va donc devoir jongler entre ses deux ex jaloux, et son nouveau compagnon venu lui présenter sa fille. Pendant ce temps Tom accueille avec surprise Gilles qui n'était pas venu depuis longtemps ! Il est très fier de présenter sa nouvelle petite amie Lydia avec qui ce sont les premières vacances en amoureux. Sauf qu'il n'avait pas prévu que Michèle, sa mère, soit présente et les colle toute la journée…

Marion Game : "J’ai accepté parce que j’aime les comédies joyeuses et vivantes comme Camping Paradis. Je ne souhaite pas me distinguer avec des rôles sombres ou des univers complexes. J’assume pleinement mon image populaire et je souhaite la garder. Avant tout, je recherche le contact direct avec les téléspectateurs. Or, tourner dans une série qui connaît une si grande popularité auprès du public est une chance. Je veux jouer des personnages proches des gens, comme Michèle. La simplicité et le regard des autres me portent à bout de bras."

