Opération #melaniepeutlefaire : d''un rêve est né un défi !

Mélanie est une jeune femme handicapée intellectuelle qui a un rêve : présenter la météo à la télévision.

Pour y parvenir, le souhait était d'avoir 100 000 like sur Facebook. Un chiffre déjà largement dépassé à cette heure.

Soutenue par l'Unapei, la jeune femme sera sans nul doute - au vu des réactions de France 2 et BFMTV, la première personne en situation de handicap intellectuel à relever ce défi. Une action inédite et symbolique qui entend démontrer que les personnes handicapées sont capables.

Lancé le 27 février après midi, sans aucun achat média, le projet #melaniepeutlefaire a immédiatement embrasé les réseaux sociaux : à ce jour plus de 150 000 like sur la page Facebook @melaniepeutlefaire, près de 2 millions de vues pour la première vidéo postée, des dizaines de milliers de partages...

Découvrez ici le projet en vidéo (ces images ont été tournées quelques jours avant d'atteindre les 100 000 premiers like).

Accompagnée par l'agence Gloryparis, l'Unapei propose à travers cette opération de sensibilisation d'en finir avec les préjugés et les discriminations : les personnes en situation de handicap peuvent et doivent trouver leur place dans la société comme n'importe quel autre citoyen. Soutenir le projet de Mélanie, c'est tout simplement participer collectivement à la promotion d'un autre modèle de société en accord avec des valeurs humanistes : une société inclusive et solidaire. Une société où accéder à l'éducation, à la santé, au logement, au travail ne soit plus un privilège réservé aux uns et interdit aux autres.