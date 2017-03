Missions, la nouvelle série OCS Signature, diffusée dès le 1er juin.

Réalisée par Julien Lacombe et produite par Empreinte Digitale, la saison 1 de Missions sera visible dès le 1er juin 2017 sur OCS City et en intégralité sur OCS Go.

Une série OCS Signature au format 26 minutes, où on suit l'histoire de scientifiques et astronautes chargés de conquérir la planète Mars…

La première mission habitée vers Mars est en approche de la planète rouge. À bord, des scientifiques de haut niveau et une jeune psy, chargée de superviser leur sécurité mentale. Mais au moment de lancer l’atterrissage, un incident survient…

Influencée par le cinéma des années 70, Missions est une série haletante, au scénario ingénieux, communique le futur diffuseur.