Nouveauté presse : le mensuel National Geographic Kids.

Fleurus Presse met en vente dès le milieu de semaine prochaine un nouveau magazine mensuel presse : National Géographic Kids. Il vise les 7/12 ans et coûtera 5.50 euros.

"Partir à la découverte du monde au travers de reportages signés par les plus grands scientifiques et photographes de National Geographic, mais aussi des actus et des infos insolites. Chaque mois, des cartes à collectionner et deux posters dans le magazine. La nature et les animaux n’auront plus de secrets !" annonce l'éditeur.