Nouvelle saison de Moundir et les apprentis aventuriers.

Tournage de la saison 2 de Moundir et les apprentis aventuriers. Une production Banijay destinée à W9.

C’est sur une plage paradisiaque en plein milieu de la nature sauvage en Thaïlande que Moundir va accueillir 12 nouveaux candidats. Habitués au confort, accros aux réseaux sociaux, addicts des boîtes de nuit, ils sont tout sauf des spécialistes de la survie.

Chaque jour ils vont devoir s’affronter pour espérer remporter les perles qui leur permettront d’augmenter leur niveau de confort et tout tenter pour rester sur la plage et remporter le titre et les 10 000€ lors de la grande finale.

Sur la ligne de départ de cette nouvelle aventures : 6 filles et 6 garçons. Mélanie, Martika , Carla, Kelly, Jessy, Fidji , Bastien, Kevin, Julien, Neymar, Ricardo et Valentin qui revient prendre sa revanche cette année. Pour les guider et les aider à se surpasser chaque jour : Moundir , plus entraîné que jamais !