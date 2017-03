Numéro inédit de Faites entrer l'accusé consacré ce soir à Luka Rocco Magnotta.

Pour la première fois de son histoire, Faites entrer l’accusé - la référence du magazine de faits divers - traverse l’Atlantique, à la rencontre d’un criminel hors du commun.

A voir ce dimanche à 22h35 sur France 2.

Luka Rocco Magnotta a tout essayé pour devenir une star : un nom d’emprunt, le mannequinat, la télé-réalité, les films porno… Pour satisfaire son goût de l’exhibition et sa cruauté, le jeune Québécois a même diffusé des vidéos dans lesquelles il s’était filmé en train de tuer des chatons…

Mais en mai 2012, l’homme est allé plus loin qu’on ne pourrait l’imaginer ! Il a mis en scène un assassinat et s’est attribué le rôle-titre du criminel pervers. Il a drogué et tué un étudiant chinois, Jun Lin, puis il l’a dépecé. Il a expédié des colis qui contenaient ses mains et ses pieds à des partis politiques et à une école. Il a caché la tête dans un parc de Montréal. Puis il a posté la vidéo du crime sur Internet. Son film a fait le tour du monde.

Luka Rocco Magnotta était avide de célébrité. Son affaire, filmée de bout en bout, commence sous son propre objectif et se poursuit devant les caméras de vidéo-surveillance de son immeuble, de La Poste, des aéroports, des gares, des hôtels… Grâce à ces images, les policiers ont pu suivre le criminel du Québec à la France, de Paris à Berlin. Ils ont pu retracer, pas à pas, les déplacements du suspect et lui mettre la main dessus, à des milliers de kilomètres de chez lui, au terme d’une traque internationale.

Ces images, policiers, magistrats, légistes, psychiatres, témoins les commentent… Ils retracent ces journées lourdes d’angoisse, et racontent leur rencontre avec le dépeceur de Montréal !

Présenté par Frédérique Lantieri.

Un document de Carine Elkouby.