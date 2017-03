On n'est pas couché avec Florian Philippot, Christophe Castaner, Clémentine Célarié.

Après Les années bonheur, vers 23h15 samedi 18 mars sur France 2, place au talk hebdomadaire On n'est pas couché.

Laurent Ruquier, entouré de Vanessa Burggraf et Yann Moix, reçoit :

FLORIAN PHILIPPOT. Vice-président du Front National en charge de la stratégie et de la communication. Député européen et conseiller régional Grand Est.

CHRISTOPHE CASTANER. Maire de Forcalquier et député des Alpes-de-Haute-Provence. Porte-Parole d’Emmanuel Macron.

ISABELLE MERGAULT. Promo du livre Un escargot tout chaud. Un roman édité par Grasset et paru la semaine dernière.

CHRISTOPHE ONO-DIT-BIOT. Pour parler du bouquin Croire au merveilleux, aux éditions Gallimard.

CLEMENTINE CÉLARIÉ ET JEAN-BENOÎT PATRICOT. Présents pour la pièce « Darius ». Mise en scène par Anne Bouvier.

A propos du livre Croire au merveilleux : "César a décidé de mourir. Mais une jeune femme sonne à sa porte et contrarie ses plans. Étudiante en architecture, grecque, elle se prétend sa voisine, alors qu'il ne l'a jamais vue. En est-il si sûr? Pourquoi se montre-t-elle si prévenante envers lui, quadragénaire en deuil de Paz, la femme aimée, persuadé qu'il n'arrivera pas à rendre heureux l'enfant qu'ils ont eu ensemble, et qui lui ressemble tant? Pourquoi est-elle si intéressée par sa bibliothèque d'auteurs antiques? D'un Paris meurtri aux rivages solaires de l'Italie en passant par quelques îles proches et lointaines, Croire au merveilleux, en dialogue intime avec Plonger, est l'histoire d'un homme sauvé par son enfance et le pouvoir des mythes. Un homme qui va comprendre qu'il est peut-être temps, enfin, de devenir un père. Et de transmettre ce qu'il a de plus cher."