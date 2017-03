On n'est pas couché samedi avec Philippot, Lassalle, Poutou, De Ruby.

Comme samedi dernier et comme le week-end prochain, grosse partie politique ce samedi 1er avril lors du talk On n'est pas couché.

Attention, horaire sous réserve ! En cas de prolongation et de tirs au but (éventualité non négligeable) lors du match Monaco - PSG, ce rendez-vous pourrait débuter bien après 23h20...

Laurent Ruquier, entouré de Vanessa Burgraff et Yann Moix, recevra :

Florian PHILIPPOT : Député européen et vice-président du Front National.

François DE RUGY : Président du parti Ecologiste, député de la Loire-Atlantique et porte-parole de Macron à l'élection présidentielle de 2017.

Philippe POUTOU : Candidat du Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) à l'élection présidentielle de 2017.

Jean LASSALLE : Député des Pyrénées-Atlantiques et candidat à l'élection présidentielle de 2017.

Patrick PELLOUX : promo du livre « L’instinct de vie » aux éditions du Cherche Midi.

Joyce JONATHAN : pour l'album « Une place pour moi » chez Polydor/Universal Music France.

FEFE : Album « Mauve » Chez Mercury.

Crédit photo © Charlotte Schousboe - France 2.