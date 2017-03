National Geographic présente ORIGINES : l'histoire de l’humanité, une série en huit épisodes qui retrace les innovations qui ont contribué à faire avancer l'humanité.

ORIGINES est une aventure sensorielle qui remonte le temps et plonge dans l'histoire, à la recherche de ces moments charnières qui ont contribué au processus évolutif. Alors que nous sommes dans une période où la technologie progresse rapidement, cette série inédite pose les grandes questions de l'univers : Comment en sommes-nous arrivés là ? Comment les homo-sapiens ont-ils pu devenir ces astronautes marchant sur la lune ?

Diffusée à partir du dimanche 2 avril 2017 à 20h40 sur la chaîne National Geographic, la série rompt avec le documentaire historique traditionnel. Elle mêle récits dramatiques, séquences documentaires, analyses d'experts et mixages audiovisuels imaginés par John Boswell, alias Melodysheep, connu pour ses symphonies originales à la télévision américaine.

Jason Silva transporte les spectateurs à travers le temps et nous immerge dans des événements historiques tandis que de grands savants des domaines de la technologie, de la guerre, de la communication, de la médecine, des transports, de l'écologie, de la paléoanthropologie, de la biologie évolutionnaire ou encore de l'antiquité, apportent des raisonnements scientifiques fascinants.

Dans le premier épisode, ORIGINES : le feu, Jason Silva fait voyager les spectateurs en l'an 12 000 av. J.-C., lorsque l'Homme découvre ce qui marquera un tournant dans son histoire : le feu. Aucun événement n'explique notre existence mieux que le feu ; il a été exploité et utilisé pendant des siècles pour définir l'espèce humaine et ce qu'elle deviendrait. Nous faisons ensuite un bond en avant, en 1232 lors de la découverte des missiles par la Dynastie Jin, événement qui a fortement influencé la guerre moderne. Silva nous emmène ensuite en 1666, quand le feu se révèle être une arme à double tranchant : le Grand incendie de Londres laisse plus de 100 000 habitants sans-logement. Cette tragédie a donné naissance à la première ville moderne et à une période historique importante: la Révolution Industrielle. Quelques siècles plus tard, en 1926 le scientifique américain Robert Goddard, pionnier de la technologie spatiale, invente la première fusée moderne. Elle est le point de départ des vaisseaux qui ont permis l'apogée des satellites et des communications modernes.

Parmi les sujets abordés dans la première saison, on trouve aussi : la médecine, l'argent, la guerre, la communication, le logement, l'exploration et les transports.